Тело стрелявшего в аэропорту Кишинева передали родственникам для доставки в Душанбе

Доставить тело планировали на рейсе из Кишинева через Стамбул

ДУШАНБЕ, 11 июля. /ТАСС/. Тело гражданина Таджикистана Рустама Ашурова, который устроил стрельбу 30 июня в аэропорту Кишинева и убил двоих человек, передали родственникам для доставки в Душанбе, сообщили ТАСС в посольстве Таджикистана в Молдавии (с резиденцией в Киеве).

"Тело передали родственникам в Молдавии для доставки в Душанбе, они оформили необходимые документы для возвращения его на родину", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что тело планировалось доставить на рейсе из Кишинева через Стамбул в столицу Таджикистана. Собеседник агентства отметил, что не располагает информацией, доставлено ли оно фактически на данный момент.

Стрельба в аэропорту Кишинева произошла 30 июня. По данным молдавских правоохранителей, приехавший в Кишинев гражданин Таджикистана Рустам Ашуров после того, как его не пустили в страну, застрелил сотрудника пограничной полиции и работника службы безопасности аэропорта. Сам Ашуров умер, получив ранения при задержании.

По данным Генпрокуратуры Таджикистана, Ашуров являлся членом организованной преступной группы, которая похитила в июне в Душанбе зампреда правления таджикского Ориенбанка Шухрата Исматуллоева. В надзорном ведомстве отметили, что сам Исматуллоев был убит похитителями, а часть членов банды, в том числе Ашуров, скрылись за границей.