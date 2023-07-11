В Кировской области почти 2 тыс. жителей остались без света после дождей

Губернатор Александр Соколов также сообщил, что дорожные службы оперативно убирают упавшие деревья с проезжих частей

КИРОВ, 11 июля. /ТАСС/. Около 2 тыс. жителей пяти районов Кировской области остаются без электричества после прошедших накануне сильных дождей и гроз. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кировской области Александр Соколов.

"Вчера непогода оставила без энергоснабжения 68 населенных пунктов в 14 районах. По оперативным сводкам, без света вечером оказались 10 800 человек. Всю ночь бригады энергетиков устраняли последствия, сейчас без электричества остаются 1 989 человек в Котельничском, Яранском, Свечинском, Шабалинском, Даровском районах", - написал Соколов.

Отключения электроэнергии продолжаются в регионе с ночи на 9 июля, когда начались сильные дожди и грозы. По словам Соколова, дорожные службы также оперативно убирают упавшие деревья с проезжих частей.

Последствия непогоды устраняют и в Кирове, где накануне дождевые воды подтопили несколько участков дорог. Так, на видеозаписях, которые местные жители публиковали в соцсетях, видно, как на участке дороги на Октябрьском проспекте вода почти скрывает колеса машин.

"На Киров вчера обрушился ливень, количество осадков за сутки превысило месячную норму. Масштабная прошлогодняя чистка ливневки дала определенный результат. В местах традиционного скопления - у Ботанического сада, на перекрестке Ленина и Горбачева, в других точках - вода уходила. В то же время, выявили участки, на которые нужно обратить особое внимание: на Октябрьском проспекте, 44, на Воровского, на пересечении Ердякова и Московской вода стояла несколько часов", - отметил глава региона.

По прогнозу кировского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, кратковременные дожди ожидаются в Кирове до пятницы. Также Соколов предупредил жителей восточных и юго-восточных районов о сильной жаре - до 35 градусов.