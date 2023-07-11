В Сочи увеличили число нарядов Росгвардии для обеспечения безопасности в зоне подтопления

При патрулировании используются автомобили высокой проходимости

ТАСС, 11 июля. Количество нарядов вневедомственной охраны Росгвардии увеличено вдвое для обеспечения охраны общественного порядка в зоне подтопления в Сочи.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Южного округа войск национальной гвардии РФ.

"Для обеспечения охраны общественного порядка вдвое увеличено количество нарядов вневедомственной охраны. При патрулировании используются автомобили высокой проходимости", - говорится в сообщении.

Помимо этого, росгвардейцы развернули полевые кухни, которые работают с утра до позднего вечера.