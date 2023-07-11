11 июля, 09:12

В Сочи увеличили число нарядов Росгвардии для обеспечения безопасности в зоне подтопления

При патрулировании используются автомобили высокой проходимости

ТАСС, 11 июля. Количество нарядов вневедомственной охраны Росгвардии увеличено вдвое для обеспечения охраны общественного порядка в зоне подтопления в Сочи.

Читайте также
В Сочи крупный град повредил крыши домов и автомобилиОколо 600 человек эвакуировали из мест подтопления в Сочи из-за сильных дождейКурортам в Сочи поручили координировать передвижения туристов в связи с подтоплениями

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Южного округа войск национальной гвардии РФ.

"Для обеспечения охраны общественного порядка вдвое увеличено количество нарядов вневедомственной охраны. При патрулировании используются автомобили высокой проходимости", - говорится в сообщении.

Помимо этого, росгвардейцы развернули полевые кухни, которые работают с утра до позднего вечера. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация