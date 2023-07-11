В Татарстане водоканал выплатит более 33 млн рублей за причинение вреда Волге

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что АО "ЗВКС" не выполнило предписание обеспечить соблюдение нормативов содержания вредных веществ в сточных водах

КАЗАНЬ, 11 июля. /ТАСС/. Водоканал города Зеленодольска в Татарстане АО "ЗВКС" обязали выплатить 33,2 млн рублей ущерба, причиненного Волге в результате сброса неочищенных сточных вод. Об этом сообщила во вторник глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Telegram-канале.

"Мы привлеки нарушителя к ответственности и потребовали оплатить причиненный природе ущерб в размере более 33,2 млн рублей. После рассмотрения материалов проверки суд удовлетворил наш иск в полном объеме", - говорится в сообщении.

АО "ЗВКС", работающее в городе Зеленодольске и поселке Васильево в Татарстане, не выполнило предписание Росприроднадзора обеспечить соблюдение нормативов содержания вредных веществ в сточных водах, уточняет Родионова.

При повторной проверке были зафиксированы значительные превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, которые с очистных сооружений предприятия попадают в Волгу и вредят реке.