11 июля, 09:23

В Омской области из-за жары, суховеев и засухи ввели режим ЧС

По данным врио губернатора региона Виталия Хоценко, из-за этого уже погибло более 100 га посевов

ОМСК, 11 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Омской области, где из-за аномальной жары до +40 градусов объявлено штормовое предупреждение, а посевы гибнут из-за суховеев и засухи. Об этом сообщается в опубликованном во вторник на официальном интернет-портале правовой информации распоряжении врио губернатора региона Виталия Хоценко.

"Ввести на территории Омской области режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в документе.

В распоряжении указано, что в начале июля на территории трех районов Омской области были зафиксированы суховеи. Из-за этого погибло более 100 га посевов. Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа назначен руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Теги:
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