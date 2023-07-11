Сирийский военный погиб, еще двое пострадали при подрыве патрульной машины на юге страны

Неизвестные заложили взрывное устройство на обочине трассы, соединяющей Дамаск и Дераа

ТАСС, 11 июля. По меньшей мере один сотрудник сил безопасности Сирии погиб в результате подрыва патрульного автомобиля в провинции Дераа, расположенной на юге страны. Об этом во вторник сообщила Генеральная дирекция радио и телевидения Сирии.

По ее данным, еще не менее двух военных пострадали, они госпитализированы. Информация об их состоянии не приводится. Взрывное устройство было заложено неизвестными на обочине трассы, соединяющей города Дамаск и Дераа. Другие подробности инцидента выясняются.