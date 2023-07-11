Защита Чекалиной опровергла отвод следователя по делу обвиняемой в мошенничестве стилистки

Уголовное дело изъяла прокуратура ВАО для дальнейшего расследования в связи с количеством эпизодов, сообщил адвокат Михаил Мушаилов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении стилистки Эльвиры Янковской, обвиняемой в мошенничестве с поддельными предметами гардероба и аксессуарами известных мировых брендов, передано для расследования в полицию Восточного административного округа. Такое решение связано с количеством эпизодов, а не с отводом предыдущего следователя, сообщил ТАСС во вторник адвокат Михаил Мушаилов, представляющий интересы Валерии Чекалиной (блогер Лерчек), которая является потерпевшей по этому делу.

"Уголовное дело расследовалось в Перово, из-за того, что поддельных вещей было много и передавались они по всей Москве, но по большей части в районе Восточного административного округа (ВАО), оно было передано в ОВД по ВАО. Не потому, что кого-то отстранили (порядок отстранения применим в зарубежных правоохранительных органах, а у нас есть понятие отвода). Уголовное дело было изъято прокуратурой Восточного административного округа для дальнейшего расследования не из-за того, что кого-то отстранили", - рассказал собеседник агентства.

Сумма ущерба по делу с поддельными вещами составляет десятки миллионов рублей. "Вопрос афелированности экспертной организации вообще не обсуждался нигде, а вопрос территориальности не исключает преступности", - сказал адвокат.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что следователя по делу с поддельными вещами заподозрили в сговоре с адвокатом и отстранили от расследования. По информации канала, сотрудница якобы заранее подготовила четыре документа с разными обвинениями, а также провела экспертизу в компании, близкой к стороне защиты.