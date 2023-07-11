В Исландии заблокировали доступ к зоне вокруг извергающегося вулкана

Президент страны Гудни Йоханнессон сообщил об отсутствии угрозы инфраструктуре

ТАСС, 11 июля. В Исландии ограничили доступ к зоне извержения вулкана на полуострове Рейкьянес. Об этом во вторник сообщил президент страны Гудни Йоханнессон.

"Угрозы инфраструктуре пока нет, но органы гражданской обороны на время перекрыли большую зону, представляющую опасность из-за вулканических газов", - написал он в Twitter. Как уточняет исландская телерадиокомпания RUV, сейчас перекрыты все основные дороги, ведущие к эпицентру извержения, местная полиция призывает жителей страны "держаться на отдалении" от трещины, из которой выходят газ и лава.

Как отметил профессор геофизики Исландского университета Магнус Туми Гудмундссон, слова которого передает RUV, приближаться к месту извержения можно, только имея при себе средства спецзащиты, поскольку "при распространении газового шлейфа ситуация может стать опасной для жизни". Ученый также напомнил, что это извержение стало третьим за последние три года. Его масштабы "в 10 раз превосходят первое и минимум в три раза - второе". При этом власти Исландии не стали объявлять чрезвычайное положение, поскольку о природе явления "известно значительно больше", чем раньше.

По сообщениям исландских СМИ, длина трещины в настоящее время составляет 900 м. Как отмечают метеорологи, дальнейшее развитие событий будет зависеть от направления и силы воздушных потоков. Если ветер стихнет, то газы начнут "скапливаться в одном месте", что может усугубить ситуацию. В перспективе, однако, ожидается, что северный ветер "отнесет их к морю".

Извержение вулкана произошло на полуострове Рейкьянес в 30 км от Рейкьявика в понедельник. По информации Метеорологического центра Исландии, извержение началось в 16:40 по местному времени (19:40 мск) в необитаемом районе возле горы Литли-Хрутур. В 2021 и 2022 годах на полуострове Рейкьянес также произошли извержения вулканов.