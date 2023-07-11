В Красноярском крае произошел пожар на складе мясокомбината

Эвакуировали более 80 человек

КРАСНОЯРСК, 11 июля. /ТАСС/. На складе мясокомбината в Уярском районе Красноярского края произошел пожар. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"Сегодня вечером в дежурную часть МО МВД России "Уярский" поступило сообщение о возгорании склада на территории мясоперерабатывающего предприятия в Уяре. В настоящее время площадь пожара составляет порядка 800 кв. м. Место пожара оцеплено полицейскими. На пожароопасных участках стражи порядка обходят дома жилого сектора. В настоящее время эвакуировано более 80 местных жителей", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции обеспечивают беспрепятственный проезд пожарной техники. По данным регионального главка МЧС, на месте задействовали 24 человека и 6 единиц техники от МЧС России.

Позже в ведомстве сообщили о локализации пожара. "Пожар локализован на площади 800 кв. м. Пострадавших нет. Причину случившегося установит дознаватель после полной ликвидации пожара", - уточнили в МЧС.