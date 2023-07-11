В Красноярском крае возбудили дело в отношении руководителей уголовного розыска за взятки

Начальника отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по региону арестовали, решается вопрос об избрании меры пресечения другим фигурантам дела

КРАСНОЯРСК, 11 июля. /ТАСС/. В Красноярском крае возбудили уголовное дело в отношении начальника управления уголовного розыска ГУ МВД России, его подчиненного и одного из бывших сотрудников полиции, которые за вознаграждение в 1 млн рублей обещали обеспечить порядок на одном из рынков Красноярска. Об этом во вторник сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

"По версии следствия, начальник отдела управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Красноярскому краю совместно с одним из бывших сотрудников того же управления более полугода, начиная с лета 2022 года, получали от предпринимателя и передавали начальнику управления уголовного розыска денежные средства в размере более 1 млн рублей за обеспечение правопорядка на территории одного из рынков Красноярска. В отношении начальника управления уголовного розыска возбуждено дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки", его посредников - по п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по материалам управления ФСБ России по краю. По данным ведомства, в отношении начальника отдела управления уголовного розыска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Вопрос об избрании меры пресечения в отношении остальных фигурантов будет решен в ближайшее время", - пояснили в ведомстве. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.

Региональный главк МВД отстранил от исполнения служебных обязанностей двух сотрудников полиции, а также начал проверку. "Оперативниками собственной безопасности ГУ МВД России по Красноярскому краю проводится проверка по факту возможной причастности двух сотрудников органов внутренних дел к противоправному деянию. При подтверждении вины они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке", - пояснили в полиции.