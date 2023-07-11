Суд продлил экс-главе Верховного суда Украины содержание под стражей

Всеволод Князев будет находиться в СИЗО до 8 сентября

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) продлил содержание под стражей бывшего председателя верховного суда Всеволода Князева до 8 сентября 2023 года с альтернативой внесения залога в 75 млн гривен (около $2 млн). Об этом сообщила украинская общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Олег Федоров удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о продлении содержания под стражей для экс-главы верховного суда Всеволода Князева. Таким образом, Князев остается в СИЗО до 8 сентября 2023 года включительно, если он или иное лицо не внесет залог в 75 млн гривен", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦПК.

В случае внесения залога Князев обязан будет соблюдать несколько обязанностей, в частности сдать загранпаспорта, носить электронный браслет и не общаться со свидетелями и другими подозреваемыми.

Отмечается также, что во время рассмотрения дела стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась с запросами в рамках международно-правовой помощи в Польшу и Францию.

15 мая занимавший в то время пост председателя Верховного суда Украины Князев был задержан сотрудниками НАБУ в рамках дела о взятке в размере $2,7 млн членам Верховного суда от украинского миллиардера, владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго. 16 мая судьи Верховного суда выразили Князеву недоверие и досрочно прекратили его полномочия как главы инстанции. 19 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога на сумму около $2,9 млн, потом апелляционная палата ВАКС уменьшила сумму залога до $2 млн. По данным украинских СМИ на 31 мая, Князев не мог выплатить сумму залога и оставался в СИЗО.

Позднее сообщалось о проведении обысков у других судей Верховного суда Украины. В конце июня президент Владимир Зеленский заявил в связи с делом Князева о необходимости ужесточения наказаний за проявления коррупции в сфере правосудия, а также необходимости введения проверок судей с использованием полиграфа.