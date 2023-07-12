Жителю Хабаровска дали условный срок за незаконную добычу краба

Ущерб государству от его действий превысил 6,3 млн рублей

ХАБАРОВСК, 12 июля. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае назначил условный срок местному жителю за добычу камчатского и синего краба. Об этом сообщила прокуратура региона.

"Советско-Гаванский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя города Хабаровска. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). <...> Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на два года один месяц условно с испытательным сроком три года", - говорится в сообщении прокуратуры. По иску прокурора суд также взыскал с осужденного сумму причиненного ущерба.

Судом установлено, что осенью прошлого года молодой человек совместно с подельником выловил 438 экземпляров краба камчатского и 7 экземпляров краба синего в акватории Татарского пролива. Добычу краба они организовали на самоходном судне и при помощи крабовой ловушки. Уточняется, что государству был причинен ущерб на сумму свыше 6,3 млн рублей.