В Приморье рассмотрят дело о нападении на иностранцев и хищении у них 18 млн рублей

Перед судом предстанут двое из четверых сообщников

ВЛАДИВОСТОК, 12 июля. /ТАСС/. Жители Приморья и Хабаровского края обвиняются в разбойном нападении на двух иностранцев и похищении у них рюкзака с 18 млн рублей наличными. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.

"Мужчины 1994 года рождения и 1965 года рождения обвиняются в том, что один из них работал личным водителем у иностранных граждан и стал свидетелем наличия у последних крупных сумм денежных средств, о чем сообщил знакомому для разработки преступного плана хищения. Согласно распределенным ролям, трое сообщников инициатора нападения, уголовные дела в отношении двух из которых выделены в отдельное производство, в январе 2022 года ворвались в квартиру по ул. Вокзальной в селе Новочугуевка, используя для конспирации медицинские маски, избили двух иностранных граждан и похитили рюкзак с 18 млн рублей наличными", - говорится в сообщении.

Прокуратура Чугуевского района Приморского края утвердила обвинительное заключение в отношении жителей Приморского и Хабаровского краев, они обвиняются по пункту "б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере). В ходе предварительного расследования по уголовному делу обнаружены, изъяты и возвращены потерпевшему 3,8 млн рублей. Уточняется, что уголовное дело подлежит направлению в Чугуевский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу.