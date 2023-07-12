Следствие просит арестовать срезавших кожу с головы человека из-за его прически

Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж и кражу

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. СК попросит суд арестовать подозреваемых, срезавших кожу с головы человека из-за его прически в Электростали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Подмосковные следователи ходатайствуют перед судом об аресте подозреваемых в хулиганстве и умышленном причинении жителю Электростали травм", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по инициативе Главного следственного управления СК России по Московской области из органов МВД в следственный отдел Электростали для дальнейшего расследования передано уголовное дело о хулиганстве и умышленном причинении 19-летнему местному жителю травм головы.

По данным следствия, 9 июля подозреваемые, находясь на улице Партийной в Электростали, в ходе конфликта нанесли потерпевшему ножом скальпированные раны. "Оба подозреваемых задержаны. Установлено, что один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж и кражу. По уголовному делу уже проведен ряд следственных действий, в ближайшее время будут назначены психолого-психиатрическая и генетическая экспертизы, планируется предъявление обвинения", - уточнили в СК.