В Ставропольском крае заявили, что пик паводков в регионе пройден

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды края Роман Коврыга отметил, что гидрологическая обстановка нормализовалась

СТАВРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Паводковая ситуация стабилизировалась в Ставропольском крае к середине июля. Пик паводков в регионе пройден, гидрологическая обстановка нормализовалась, сообщил журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья Роман Коврыга.

"На сегодняшний день можно отметить, что пик паводков пройден. Гидрологическая обстановка на водных объектах края, таких как Кубань, Егорлык, Подкумок, Калаус, Кума, является спокойной. Мы отмечаем в течение мая, июня, и первой декады июля цикличность подъема и опускания уровня рек. Обстановка на сегодняшний день спокойна", - сказал он.

С середины мая на разных территориях Ставрополья фиксировались сильные ливни. В крае неоднократно объявляли штормовое предупреждение, вводился режим повышенной готовности. Во время сильных дождей в муниципалитетах подтапливало дороги, на некоторых территориях осадки привели к подтоплению домов и дворов. В июне 2023 года власти начали выплаты жителям, чье имущество и дома были повреждены во время ливней.

По данным краевого Минприроды, для минимизации последствий паводков в регионе несколько лет подряд проводят противопаводковые мероприятия. В 2023 году запланировано 18 мероприятий на общую сумму 155 млн рублей. Ремонт гидротехнических сооружений, расчистка русел рек, проектирование сметной документации запланированы в Благодарненском, Кочубеевском, Грачевском, Буденновском и Шпаковском округах.