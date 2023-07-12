Бизнесмена Израйлита приговорили к шести годам колонии общего режима

Экс-главу компании "Усть-Луга" также освободили в связи с отбытием наказания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Петербурга приговорил экс-главу компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита к шести годам колонии общего режима и освободил от наказания, засчитав отбытие годами, проведенными под стражей и домашним арестом. Об этом в среду сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"По п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение операций по переводу денежных средств в иностранной или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов) суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в исправительной колонии общего режима. С учетом содержания под стражей и домашним арестом Израйлит освобожден от наказания по отбытию", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что мера пресечения Израйлиту с домашнего ареста будет изменена на подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу. Арест на имущество бизнесмена суд сохранил.

Израйлита задержали сотрудники ФСБ в декабре 2016 года. В уголовном деле речь шла о хищении средств, выделенных на развитие порта Усть-Луга в Ленинградской области. По версии следствия, почти 317 млн рублей от заказчика работ перевели на счета подконтрольных Израйлиту фирм, после чего они были похищены. Основой для обвинения стали материалы добровольной декларации Израйлита, содержащие сведения о зарубежных активах. При этом Президиум Верховного суда России давал разъяснение об абсолютном запрете использовать декларации, которые были получены в рамках амнистии капиталов, как доказательства по уголовным делам. В декабре 2019 года Госдума приняла закон, согласно которому поданная в рамках амнистии капиталов декларация не может служить доказательством в рамках уголовного дела.

После задержания Израйлит провел около четырех лет в СИЗО. В марте 2020 года суд перевел бизнесмена под домашний арест. Позже ФСИН потребовала вернуть Израйлита в СИЗО, но суд отказал в удовлетворении ходатайства.

В сентябре 2020 года арбитраж Петербурга ввел в отношении Израйлита процедуру реструктуризации долгов. В феврале 2022 года суд признал предпринимателя банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества.