В ДНР будут судить стрелявшего по домам мирных жителей Мариуполя боевика "Азова"

В середине марта 2022 года Сергей Пюрко выстрелил из гранатомета в дом, где проживали супруги с ребенком

ДОНЕЦК, 12 июля. /ТАСС/. Прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) направила в суд дело боевика группировки "Азов" (запрещена в РФ), который в Мариуполе расстреливал из гранатометов дома, в которых находились мирные жители. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе надзорного ведомства.

"Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении командира отделения роботизированной разведки отдельного отряда специального назначения "Азов", совершившего покушение на убийство мирных граждан", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в середине марта 2022 года 54-летний командир отделения роботизированной разведки взвода разведки специального назначения 2-го батальона оперативного назначения отдельного отряда специального назначения "Азов" Сергей Пюрко выстрелил из гранатомета в дом, где проживали супруги со своим ребенком. По информации ведомства, он знал, что квартира жилая, огонь вел целенаправленно. Семья, в чей дом целился украинский военнослужащий, успела вовремя покинуть зону обстрела, и обошлось без пострадавших. Согласно данным прокуратуры, это не единственный обстрел подозреваемым жилых кварталов Мариуполя.

Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.