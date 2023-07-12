Суд ограничил свободу инженеру "Лукойл-ТТК" за аварию на теплотрассе в Ростове-на-Дону

Сергею Самборскому, в частности, запретили выезжать за пределы города и самовольно менять место жительства

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июля. /ТАСС/. Советский районный суд Ростова-на-Дону приговорил главного инженера ростовского филиала "Лукойл-ТТК" Сергея Самборского к ограничению свободы за аварию на теплотрассе на улице Малиновского в марте 2022 года, в результате которой 13 человек, включая двоих детей получили ожоги. Об этом в среду журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"В Советском районном суде Ростова-на-Дону оглашен приговор по уголовному делу в отношении главного инженера филиала ООО "Лукойл-ТТК" в Ростове-на-Дону Самборского С. В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба". Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с лишением права заниматься деятельностью в сфере производственно-строительных работ с повышенной опасностью сроком на три года", - говорится в сообщении.

Ему также запретили выезжать за пределы города и самовольно менять место жительства. Приговор не вступил в законную силу.

Аварии на улице Малиновского, 18, в Ростове-на-Дону произошла 21 марта. Произошел прорыв теплотрассы диаметром 1 м. Из расположенных рядом жилых домов эвакуировали 35 человек. Пострадавшие получили ожоги 2-й и 3-й степеней.