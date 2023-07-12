Жителя Костромы приговорили к 14 годам колонии за интимную переписку с 67 школьницами

Мужчина путем различных уговоров и провокаций просил изготавливать потерпевших их фотографии в обнаженном виде и присылать ему

КОСТРОМА, 12 июля. /ТАСС/. Свердловский районный суд Костромы назначил 14 лет колонии строгого режима мужчине, вступившему в переписки с 67 несовершеннолетними девочками, присылая им порнографические материалы и требуя отправлять откровенные фотографии. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Суд приговорил Д. к окончательному наказанию в виде лишения свободы сроком 14 лет с отбыванием назначенного наказания в колонии строгого режима. Также назначены дополнительные наказания в виде запрета заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними на срок 15 лет, и ограничение свободы на срок 1 год и 6 месяцев, которые будут им отбываться после освобождения из мест лишения свободы", - говорится в сообщении.

Как установил суд, мужчина вел переписку с девочками в возрасте от 9 до 15 лет в соцсети "ВКонтакте" в период с 2015 по 2020 год. В ходе общения он сам представлялся девочкой. Мужчина вел переписку на интимные темы, путем различных уговоров и провокаций просил изготавливать потерпевших их фотографии в обнаженном виде и присылать ему. Жертвами стали 67 девочек.

Преступная деятельность мужчины распространилась на всю территорию России. Девочки не понимали истинную цель данного общения. Они были уверены, что переписываются со сверстницей и все является игрой. "При назначении наказания судом учтены исключительно положительные характеристики Д. по месту жительства и работы, наличие иждивенцев, частичное признание вины, явка с повинной, а также тот факт, что злоумышленник никогда не встречался "в живую" со своими жертвами и не имел с ними физических контактов", - уточнили в пресс-службе.