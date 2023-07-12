В Костроме произошел пожар в шиномонтажной мастерской

Пострадавших нет

КОСТРОМА, 12 июля. /ТАСС/. Пожар произошел в среду в гаражном помещении в Костроме на площади 800 кв. м, в здании находилось семь баллонов с газом, пожарные предотвратили их взрыв и локализовали пожар. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Костромской области.

"Силы пожарных были брошены на тушение пожара с нескольких направлений, в том числе на охлаждение баллонов с целью предотвращения возможного взрыва. Из помещения гаража сотрудники МЧС вынесли семь баллонов. На данный момент пожар локализован на площади 800 кв. м. Работы по ликвидации продолжаются, пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.

Пожар начался в одноэтажном кирпичном гараже, где в этот момент находились баллоны с газом. Существовала угроза возникновения факельного горения и взрыва.

По данным местных СМИ, в помещении располагалась шиномонтажная мастерская.