После пожара в Подмосковье возбудили дело о поджоге

В деревне Кривцово сгорели деревянные постройки на площади 3,2 тыс. кв. м

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества путем поджога после пожара в деревне Кривцово, где сгорели деревянные постройки на площади 3,2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в среду сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Следователем следственного отдела ОМВД России по городскому округу Солнечногорск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества")", - сказала она.

Петрова добавила, что утром в среду в деревне Кривцово на улице Огородной неизвестные подожгли деревянные постройки. Площадь возгорания составила 3,2 тыс. кв. м, пострадавших нет. "В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и розыск причастных к совершению противоправного деяния", - добавила начальник пресс-службы подмосковного главка полиции.

Ход и результаты расследования уголовного контролирует Солнечногорская городская прокуратура, добавили в прокуратуре Подмосковья.