Строящееся здание при отеле "Немчиновка парк" в Подмосковье горит на площади 100 кв. м

Сведения об эвакуации пока не поступали

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Строящееся здание при гостиничном комплексе "Немчиновка парк" в Подмосковье горит на площади 100 кв. м. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В поселке Немчиновка по улице 2-й Запрудной, 36 горит строящееся здание, вплотную пристроенное к гостиничному комплексу, на площади 100 кв. м", - сказал собеседник агентства.

В экстренных службах ТАСС сообщили, что огнем охвачена кровля здания. Информация о том, сколько людей находились в загородном комплексе, устанавливается. Сведения об эвакуации пока не поступали.

В подмосковной прокуратуре добавили, что установление обстоятельств и причин пожара в одном из зданий гостиницы в селе Немчиновка находится на контроле Одинцовской городской прокуратуры. "В ходе проверки, проведение которой поручено Одинцовской городской прокуратуре, будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства области.

"Немчиновка парк" представляет собой ресторонно-гостиничный комплекс. Парк-отель может принять в 56 номерах до 120 гостей. На территории есть ресторан, бассейн, баня и сауна, бильярдный зал, боулинг и конный клуб.