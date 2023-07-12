На Кубани хутор оказался отрезанным из-за разрушения моста

По данным МЧС, у населения имеется запас питания на два дня

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Хутор Полковничий отказался отрезан из-за разрушения автомобильного моста при подтоплении в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в среду.

"Полностью разрушен автомобильный мост на хуторе Полковничий, в котором проживают 40 человек, из них 5 детей. Объездных путей нет. Люди обеспечены питанием на два дня. Связь с населением имеется", - говорится в сообщении.

Уточняется, что помощь спасателей пока населению хутора не требуется, к жителям смогут проехать на автомобилях повышенной проходимости, как только спадет вода.

С вечера 11 июля в Туапсинском районе Краснодарского края выпали три месячные нормы осадков - более 280 мм, произошел подъем уровня воды в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефани. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях введен режим ЧС, из зон подтопления эвакуируют население, пропали без вести четыре человека. В общей сложности подтоплены 650 дворов, из них вода зашла в 290 домов, здание районной больницы, включая реанимационное отделение, четыре детских сада, пять школ, центр детского творчества, стадион, здание администрации в Джубгском поселении. Разрушен автомобильный мост в хуторе Полковничьем и еще три пешеходных в разных поселках. Повреждены коммунальные системы.