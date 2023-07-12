На Кубани грузовик перекрыл дорогу на перевале

На участке дороги организовали реверсивное движение

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Грузовой автомобиль не смог подняться на крутом повороте на Шаумянском перевале в Краснодарском крае, перекрыв дорогу. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"На Шаумянском перевале наблюдается заторовая ситуация в связи с тем, что грузовик на крутом повороте не смог подняться и перекрыл дорогу. Экипаж ДПС находится на месте, для освобождения проезжей части использовалась специальная техника. Сейчас уже автоинспекторами организовано движение в реверсивном режиме", - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция Кубани призывает водителей грузового транспорта не следовать этим маршрутом и использовать только трассу А-147 "Джубга - Сочи".

На трассе "Джубга - Сочи" 12 июля действовали ограничения из-за непогоды, на некоторых участках движение было перекрыто. Через Туапсинский район проходит маршрут в Сочи и другие курорты Краснодарского края. Водителям предлагалось воспользоваться объездом через автодорогу Майкоп - Туапсе. По состоянию на 14:40 движение по трассе "Джубга - Сочи" полностью восстановили.

С вечера 11 июля в Туапсинском районе Краснодарского края выпали три месячные нормы осадков - более 280 мм, произошел подъем уровня воды в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефани. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях введен режим ЧС, из зон подтопления эвакуируют население, пропали без вести четыре человека. В общей сложности подтопило 650 дворов, из них вода зашла в 290 домов, здание районной больницы, включая реанимационное отделение, четыре детских сада, пять школ, центр детского творчества, стадион, здание администрации в Джубгском поселении. Разрушен автомобильный мост в хуторе Полковничьем и еще три пешеходных в разных поселках. Повреждены коммунальные системы.