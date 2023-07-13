В Феодосии два человека пострадали после инцидента с мопедом

Организована процессуальная проверка

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Две женщины получили травмы в результате инцидента во дворе многоквартирного дома в Феодосии, где оказался поврежден стоявший возле дома мопед, пострадавшие доставлены в больницу, правоохранительные органы разбираются в причинах произошедшего, сообщили в среду в СУ СК по Крыму.

"Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка по факту происшествия во дворе многоквартирного дома по улице Земская города Феодосии. Предварительно установлено, что сегодня в вечернее время в результате происшествия был поврежден припаркованный у многоэтажки мотоцикл, травмированы две местные жительницы. В настоящее время они находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает ", - говорится в сообщении следственного управления.

Ранее в среду в соцсетях появилась информация о якобы произошедшем во дворе дома в Феодосии взрыве. Уточнялось, что инцидент произошел во дворе дома, где проживает крымский общественник Александр Талипов. Информация об этом была опубликована, в частности, в Telegram-канале "Талипов.online".

Как уточнили в ведомстве, на место происшествия выехали следователи управления по расследованию особо важных дел с целью установления всех обстоятельств. "Устанавливается владелец транспортного средства, отрабатывается ряд версий произошедшего", - добавили в следственном управлении.