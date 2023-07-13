В Хабаровском крае площадь пожаров в лесах увеличилась до 77,7 тыс. га

В основном возгорания зарегистрированы в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Охотском районах

ХАБАРОВСК, 13 июля. /ТАСС/. Лесопожарные формирования в Хабаровском крае тушат свыше 50 пожаров на общей площади более 77,7 тыс. га. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"На территории Хабаровского края зарегистрирован 51 пожар на общей площади 77 710,3 га", - говорится в сообщении. Накануне огнем в крае было охвачено 68,6 тыс. га.

В основном пожары зарегистрированы в северных Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Охотском районах, уточнили ТАСС в министерстве. Есть очаги в Ульчском районе, в районе имени Полины Осипенко, в Солнечном.

Сейчас к тушению привлечены 311 человек, задействовано 17 единиц техники, 14 воздушных судов.

В крае введен режим ЧС, жителям региона запрещено посещать леса, также запрещен въезд в леса автомобилей, кроме транспорта и граждан, задействованных на тушении лесных и ландшафтных пожаров, в проведении спасательных работ. Также правительственная комиссия ввела межрегиональный режим чрезвычайной ситуации в лесах Хабаровского края и Якутии. Это повысит оперативность привлечения федеральных и региональных сил лесопожарных формирований и других сил и средств.

Всего с начала пожароопасного сезона в регионе произошло 434 пожара на общей площади свыше 277,1 тыс. га.