В Якутии за сутки потушили лесные пожары на 19 тыс. га

В ликвидации возгораний задействовали 998 человек, 26 единиц автотехники и авиация

ТАСС, 13 июля. Количество лесных пожаров в Якутии за последние сутки уменьшилось с 136 до 122, но площадь возгораний продолжает расти. На утро четверга она составляет почти 390 тыс. га, сообщили журналистам в республиканском оперативном штабе.

"Огнеборцы ликвидировали за сутки 34 лесных пожара на общей площади свыше 19 тыс. га. Обнаружено 18 новых лесных пожаров на площади 1,5 тыс. га. Всего на начало суток действует 122 лесных пожара на площади более 389,7 тыс. га", - сообщили в оперштабе.

Один лесной пожар действует на территории Олекминского заповедника на площади 15 га.

Подавляющее большинство природных пожаров в Якутии - 80% - возникают из-за гроз.

"В тушении лесных пожаров работают 998 человек, в том числе 113 местных жителей. Задействовано 26 единиц автотехники и авиация. Самолеты-зондировшики при наличии ресурсной облачности готовы к вылету", - отметили в оперативном штабе, добавив, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

С 3 июля в Якутии действует режим ЧС регионального характера, 10 июля было принято решение о введении на территории Якутии и Хабаровского края ЧС межрегионального характера.