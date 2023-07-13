В Томске задержали мужчину, сообщившего о ложном минировании моста

Возбуждено уголовное дело

ТОМСК, 13 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который передал ложную информацию о минировании Коммунального моста через Томь, соединяющего левобережные спальные районы с центром Томска. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального управления МВД.

"Сотрудники уголовного розыска во взаимодействии с региональным УФСБ России при проведении оперативно-разыскных мероприятий в течение часа задержали по месту проживания в Томском районе звонившего. Им оказался ранее неоднократно судимый 67-летний мужчина. Подозреваемый признался в содеянном", - проинформировала пресс-служба.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.

7 июля ближе к вечеру Коммунальный мост перекрыли из-за анонимного сообщения о минировании. В результате проверки информация об угрозе не подтвердилась. В течение последнего года на мосту идет ремонт, из-за чего возле него в утреннее и вечернее время возникают пробки.