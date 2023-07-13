13 июля, 05:37

В Туапсинском районе подтопленные из-за дождя дворы освободили от воды

Остаются подтопленными подвалы многоэтажек

ТАСС, 13 июля. Территории и домовладения, подтопленные дождевым паводком, освобождены от воды в Туапсинском районе Краснодарского края. Остаются подтопленными подвалы многоэтажек. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края в четверг.

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"К вечеру 12 июля вода сошла или была откачена со всех выявленных территорий и домовладений. Остаются подтопленными подвалы многоэтажек, а также одно из складских помещений на цокольном этаже в поселке Тюменском. В населенных пунктах расчищают территории, восстанавливают поврежденные объекты инженерной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В ПВР остаются семь человек, из них двое детей. Организован подвоз технической и бутилированной воды.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды были подтоплены 650 придомовых территорий, вода зашла в 290 домовладений, а также подвалы, подъезды и первые этажи 39 многоквартирных домов. Более 50 человек находились в пунктах временного размещения.

С вечера вторника в Туапсинском районе Краснодарского края выпали три месячные нормы осадков - более 280 мм, произошел подъем уровней воды в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефани. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях введен режим ЧС, из зон подтопления эвакуируют население, пропали без вести четыре человека. Подтопленными были здание районной больницы, включая реанимационное отделение, четыре детских сада, пять школ, центр детского творчества, стадион, здание администрации в Джубгском поселении. Разрушен автомобильный мост в хуторе Полковничьем и еще три пешеходных в разных поселках. Повреждены коммунальные системы. 

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