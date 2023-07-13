В Югре площадь природных пожаров сократилась на 660 га

В регионе действуют 3 ландшафтных пожара на площади 678 га и 10 лесных пожаров на площади 7 555,4 га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 июля. /ТАСС/. Спасатели тушат 13 природных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе на 8,2 тыс. га. За сутки их площадь снизилась на 660 га, сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов региона в четверг.

"По данным на утро 13 июля 2023 года в Югре действуют 3 ландшафтных пожара на площади 678 га и 10 лесных пожаров на общей площади 7 555,4 га. В тушении задействованы 357 работников авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований региона и необходимая спецтехника", - сказано в сообщении.

За прошедшие сутки в регионе потушили 13 лесных пожаров на площади около 840 га. Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 146 ландшафтных пожаров на 24 173,43 га, 369 лесных пожаров на площади 36 949,07 га, 6 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий на площади 525 га.

В среду в Югре действовало 2 ландшафтных пожара в Березовском районе на площади 640 га, а также 15 лесных на 8 272,4 га. Власти региона ввели 28 апреля особый противопожарный режим, а с 25 мая запретили посещать леса. На всей территории Югры введен режим ЧС из-за лесных пожаров.