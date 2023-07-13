На реке Лене в Иркутской области произошла утечка нефтепродуктов с танкера

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ИРКУТСК, 13 июля. /ТАСС/. Утечка нефтепродуктов с танкера произошла в четверг на реке Лене в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"13 июля 2023 года в ходе мониторинга сети интернет Осетровским транспортным прокурором установлена видеозапись об утечке нефтепродуктов с танкера ТР-1026, стоящего на реке Лене у причальной стенки в городе Усть-Куте. По предварительной информации, судно ТР-1026, эксплуатируемое ООО "Коралит", 13 июля 2023 года около 01:00 (20:00 среды мск) встало под погрузку дизельным топливом, в 05:00 (00:00 мск) обнаружена течь нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Погрузка прекращена, принимаются меры по ликвидации течи нефтепродуктов и последствий разлива.

В Telegram-канале губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в четверг размещен видеокомментарий начальника управления ГО и ЧС Усть-Кутского муниципального образования Сергея Моисеева, который сообщил, что в районе утечки оперативно установлены боны, использованы сорбенты. "Течь небольшая. За территорию бонов практически ГСМ не вытекает по реке. Установлено судно для перекачки топлива. Ориентировочно, время для перекачки - от трех до четырех часов. В течение дня инцидент будет исчерпан, авария будет устранена", - сказал Моисеев.

Как написал Кобзев, на место происшествия отправлены специалисты Росприроднадзора. Они отберут пробы воды, чтобы определить, насколько сильно утечка топлива повлияла на акваторию Лены.