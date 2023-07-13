В Красноярском крае снесли заброшенное здание после гибели в нем подростка

В ближайшее время снесут еще одно аварийное здание

КРАСНОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. Заброшенные здания снесены в Уярском районе Красноярского края по требованию прокуратуры после гибели подростка в одном из них. Об этом в четверг сообщила пресс-служба прокуратуры края.

В конце июня этого года в Уярском районе 14-летний мальчик пришел в заброшенное, неогороженное здание. На него рухнула бетонная стена, ребенок с множественными травмами был доставлен в больницу, где умер.

"По требованию прокуратуры снесены опасные заброшенные здания после гибели подростка в Уярском районе. <…> Во время прокурорских проверок обнаружено еще несколько разрушенных зданий, включая заброшенные жилые дома в городе Уяре. Они признаны аварийными пять-семь лет назад. Доступ к ним также не ограничен. <…> После вмешательства прокуратуры конструкции двух строений снесены. В ближайшее время запланирован снос еще одного аварийного здания в Уяре", - сообщили в ведомстве.

Расследование уголовного дела о халатности должностных лиц после смерти подростка контролирует прокуратура.