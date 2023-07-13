13 июля, 06:02

В Тюменской области детей обвиняемой в истязании поместили в социальный центр

Женщине предъявлено обвинение

ТЮМЕНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Дети обвиняемой в истязании женщины из Тюменской области, которая угрожала своему ребенку во время видеотрансляции, помещены в социально-реабилитационный центр. Об этом сообщили в пресс-службе областного следственного управления СК.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 32-летней женщины. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего). "Дети обвиняемой помещены в социально-реабилитационный центр. Сегодня следствие намерено ходатайствовать об избрании ей меры пресечения", - говорится в сообщении.

Личность женщины установлена, ей предъявлено обвинение. Следователи проводят обыски и допрашивают очевидцев.

Ранее в социальных сетях была опубликовала видеозапись, на которой местная жительница в прямом эфире угрожала убить своего ребенка и нецензурно выражалась в его адрес. 

Теги:
РоссияТюменская область
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