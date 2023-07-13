13 июля, 06:21

В Югре экс-директора филиала "Центроспас-Югория" осудили за мошенничество

Его приговорили к трем годам лишения свободы условно

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 июля. /ТАСС/. Советский районный суд признал виновным в мошенничестве бывшего директора филиала казенного учреждения "Центроспас-Югория" в Ханты-Мансийском автономном округе. Он приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафу в 150 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Югры.

"Советский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего директора филиала казенного учреждения "Центроспас-Югория". Он признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафа в 150 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

По данным суда и следствия, директор филиала "Центроспас-Югория" в марте 2015 года и декабре 2018 года подписал госконтракты на проведение технического обслуживания и ремонта транспортных средств, а также документы, содержащие сведения об объемах, качестве и стоимости выполненных работ, не соответствующие действительности. После этого бюджетные средства поступили на расчетный счет одного из предпринимателей, который делился ими с осужденным. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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