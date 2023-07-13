В Бурятии возобновили поиски пропавшей при сплаве по реке туристки

К поисковым работам привлечены четыре человека и две единицы техники, в том числе аэролодка

УЛАН-УДЭ, 13 июля. /ТАСС/. Поиски туристки, пропавшей 6 июля в Бурятии при сплаве по реке Снежной, возобновлены. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Утром 13 июля в Кабанский район выехали спасатели Слюдянского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. К работам привлечены четыре человека и две единицы техники, в том числе аэролодка", - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.

6 июля во время сплава по горной реке Снежной произошло опрокидывание четырех катамаранов, в результате чего в воде оказались восемь человек - группа туристов из Новосибирской области. Семерым удалось спастись: двое сами вышли к ближайшему населенному пункту, пятерых в течение суток после ЧП нашли спасатели и волонтеры. Поиски восьмой туристки велись наземными группами, водным транспортом и авиацией около пяти суток, но результатов это не дало. 11 июля поисковые работы были приостановлены из-за подъема уровня реки, осадков и тумана.

Группа была зарегистрирована в МЧС. По факту ЧП следственные органы и прокуратура проводят проверку.