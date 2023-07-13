В Иркутской области возбудили дело о мошенничестве при восстановлении моста

Ущерб составляет более 26,3 млн рублей

ИРКУТСК, 13 июля. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело о мошенничестве на сумму более 26 млн рублей при восстановлении моста через реку Харлахта, который был поврежден во время паводка в 2019 году. Об этом в четверг сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По версии следствия, в период с июня по ноябрь 2021 года неустановленные лица одного из ООО в рамках исполнения муниципального контракта на выполнение аварийно-восстановительных работ по ремонту моста через реку Харлахта, расположенного в городе Байкальск, предоставили заказчику - администрации Байкальского городского поселения - документы, содержащие заведомо ложные сведения о выполненных работах с указанием затрат на общую сумму более 26,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Администрация эти работы оплатила. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, стоимость муниципального контракта составила более 150 млн рублей.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны разрушительного паводка, который затронул также город Байкальск. Летом 2023 года муниципалитет также оказался в зоне дождевого паводка, в городе введен режим ЧС.