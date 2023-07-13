Бывшего летного директора S7 приговорили к восьми годам колонии за взятку

В пресс-службе прокуратуры Московской области отметили, что Мансур Бадраков и заместитель гендиректора авиакомпании незаконно получили денежные средства в размере 1,5 млн рублей

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Бывший летный директор авиакомпании S7 Airlines Мансур Бадраков приговорен судом в подмосковном Домодедове к восьми годам колонии за взяточничество, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Приговором суда летному директору авиакомпании назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием в колонии строгого режима, заместителю генерального директора авиакомпании - лишение свободы сроком на семь лет с отбыванием в колонии строгого режима, ведущему пилоту-инструктору - лишение свободы сроком на четыре года условно. К семи годам колонии общего режима приговорена знакомая летного директора авиакомпании, признанная виновной в покушении на дачу взятки", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что Бадраков и заместитель генерального директора авиакомпании, используя свои служебные полномочия, незаконно получили через посредника, состоящего в должности ведущего пилота-инструктора этой же авиакомпании, денежные средства в размере 1,5 млн рублей. Деньги передавались за совершение действий в интересах кандидата на должность пилота воздушного судна и последующей дачи совместной рекомендации на заседании специальной комиссии для дальнейшего трудоустройства в эту авиакомпанию.