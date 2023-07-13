В Москве задержали иностранца за попытку вывода денег по поддельным документам

По данным следствия, мужчина подделал уставные документы зарубежного магазина, чтобы сменить гендиректора фирмы и получить доступ к счетам компании для последующего вывода крупной суммы денег

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 43-летнего иностранца, который подозревается в попытке вывода крупной суммы денег по фиктивным документам одного из зарубежных магазинов. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве при активном содействии службы безопасности банка ПАО "Сбербанк" по подозрению в совершении мошеннических действий в особо крупном размере задержан 43-летний иностранный гражданин", - сказали в пресс-службе.

Предварительно установлено, что он подделал уставные документы зарубежного магазина, чтобы сменить гендиректора фирмы и получить доступ к счетам компании для последующего вывода крупной суммы денег. Для этого оформил знакомую в качестве нового директора магазина, а потом подал фиктивные документы о смене руководства в Федеральную налоговую службу и Сбербанк.

"Однако у работников службы безопасности финансовой организации возникли сомнения в подлинности бумаг. Поэтому они связались с представителем магазина и установили, что в действительности смены руководства не было. Данная информация была оперативно передана сотрудникам полиции, которые в последующем при активном содействии службы безопасности банка задержали подозреваемого", - добавили в главке.

В ходе обыска автомобиля подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли различную документацию, а по месту жительства - бланки, печати нескольких организаций, мобильные телефоны и планшеты. Возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Задержанный на видео, распространенном пресс-службой ГУ МВД России по Москве, заявил, что он является предпринимателем, никакого договора не подписывал и даже не планировал. "Из тех компаний, что вы назвали - это просто такое совпадение", - сказал он. Введенная в заблуждение женщина признала, что в банке оформляла документы по просьбе, как она думала, своего работодателя.