СК обвинил напавших на мужчину в Электростали в причинении тяжкого вреда здоровью

Также они обвиняются в хулиганстве

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение напавшим на мужчину и срезавшим кожу с его головы в Электростали. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области продолжается расследование уголовного дела о хулиганстве и причинении травм 19-летнему жителю Электростали. Действия нападавших квалифицированы по более тяжкой статье Уголовного кодекса РФ. С учетом полученных потерпевшим телесных повреждений им предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве", - говорится в сообщении.

По ходатайству следствия судом в отношении мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время с их участием продолжится проведение следственных действий.

Нападение произошло вечером 9 июля на улице Спортивной в Электростали. Двое пьяных мужчин начали спор с 19-летним молодым человеком из-за цвета его волос и прически, после чего напали на него и срезали волосы вместе с кожей.