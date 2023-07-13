В Нью-Дели из-за резкого подъема воды в реке Ямуне затоплены несколько районов

В округе закрыли все школы и колледжи, государственным служащим поручено работать из дома, аналогичную рекомендацию власти дали и частным компаниям

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июля. /ТАСС/. Уровень воды в реке Ямуне, на которой стоит индийский национальный столичный округ Дели (в состав которого входит Нью-Дели), резко вырос в минувшие сутки. Как сообщает корреспондент ТАСС, в результате этого затопило несколько улиц, прибрежных строений, дорог, в городе выросли пробки, во многих местах стоит общественный транспорт.

Причиной стал сброс воды из водохранилищ, которые оказались переполнены из-за мощных муссонных ливней, обрушившихся на Северную Индию. Уровень воды в реке, по данным столичных властей, в четверг составил 208,62 метра, что примерно на три метра превысило опасную отметку.

Вода затопила территорию вокруг исторического Красного форта в Старом Дели. Здесь проходит одна из оживленных городских магистралей, однако движение полностью остановилось - попытки некоторых водителей пересечь зону затопления привели к тому, что автомобили заглохли и их пришлось выталкивать руками.

Несколько тысяч человек были эвакуированы из своих домов в районе реки после того, как власти предупредили о подъеме воды. В основном это сезонные рабочие, которые прибыли в столицу на заработки и теперь размещаются вдоль дорог, поскольку их временные дома были покрыты водой.

Вода сейчас находится в 350 метрах от резиденции главного министра Дели Арвинда Кеджривала и здания Ассамблеи (регионального парламента) Дели. Власти предупреждают, что уровень воды может еще вырасти, если водосброс из плотин продолжится. В некоторых районах возникла нехватка воды из-за затопления станций водоочистки.

Главный министр приказал закрыть все школы и колледжи до воскресенья включительно. Государственным служащим, за исключением сотрудников экстренных служб, поручено работать из дома. Частным компаниям также было рекомендовано перейти на дистанционную работу.