Во Франции мужчина открыл стрельбу в поезде Анси - Париж

Его задержали, передает AFP

ПАРИЖ, 13 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу в скоростном поезде, следовавшем из Анси в Париж. Об этом сообщило агентство AFP.

Как указывает агентство со ссылкой на прокуратуру, раненых во время инцидента нет.

В сообщении отмечается также, что 30-летний пассажир поезда был вооружен ножом. С ним в схватку вступил сотрудник полиции в штатском. В ходе потасовки, указывает AFP, злоумышленнику удалось отобрать у стража порядка оружие и произвести выстрел. После этого, однако, его удалось задержать, отмечает агентство.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.