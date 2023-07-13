13 июля, 13:04,
обновлено 13 июля, 13:47

Во Франции мужчина открыл стрельбу в поезде Анси - Париж

Getty Images, архив
© Getty Images, архив

Его задержали, передает AFP

ПАРИЖ, 13 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу в скоростном поезде, следовавшем из Анси в Париж. Об этом сообщило агентство AFP.

Как указывает агентство со ссылкой на прокуратуру, раненых во время инцидента нет.

В сообщении отмечается также, что 30-летний пассажир поезда был вооружен ножом. С ним в схватку вступил сотрудник полиции в штатском. В ходе потасовки, указывает AFP, злоумышленнику удалось отобрать у стража порядка оружие и произвести выстрел. После этого, однако, его удалось задержать, отмечает агентство.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. 

Теги:
Франция
© Информационное агентство ТАСС
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