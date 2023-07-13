13 июля, 16:32

В Самаре полиция начала проверку после видео с телами людей в гараже

Также на кадрах видны ритуальные венки, кресты и гробы

САМАРА, 13 июля. /ТАСС/. Полиция в Самаре организовала проверку по факту публикации видеозаписи в соцсетях, на которой видно, что в частном гараже находятся холодильники с телами людей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

"По факту публикации проводится проверка, сотрудники выехали на место", - сказал собеседник агентства.

Доследственную проверку организовали и следователи СК, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Самарской области.

Видеозапись появилась в соцсетях в четверг. На кадрах снят частный гараж, в котором хранятся ритуальные венки, кресты и гробы. Помимо этого в помещении находились холодильники с телами людей. 

Теги:
РоссияСамарская область
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