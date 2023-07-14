14 июля, 00:39

В Приморье приостановили отпуск льготных лекарств из-за взлома электронной системы выдачи

По словам министра здравоохранения края Анастасии Худченко, сохранена возможность в ручном режиме обеспечить выдачу экстренно важных препаратов

ВЛАДИВОСТОК, 14 июля. /ТАСС/. Выдачу льготных лекарств через электронную систему приостановили в Приморье после хакерской атаки. Об этом сообщила в Telegram-канале министр здравоохранения края Анастасия Худченко.

"Сегодня на информационную систему регионального склада льготного отпуска лекарств "АО" Фармация" была совершена хакерская атака. Высокая многоступенчатая защита информации была взломана. Сохранен лишь частичный доступ, а также возможность в ручном режиме обеспечить выдачу экстренно важных препаратов. Временно отпуск льготных лекарственных препаратов пока приостановлен", - сообщила министр.

Она добавила, что министерство и правоохранительные органы приложат все усилия для скорейшего восстановления системы и обеспечения лекарствами льготников Приморья. 

Теги:
РоссияПриморский край
© Информационное агентство ТАСС
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