Токаев поручил разобраться в обстоятельствах убийства пятилетней девочки на юге Казахстана

Подозреваемый был ранее осужден за убийство на 10 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба президента республики

АСТАНА, 14 июля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным органам выяснить обстоятельства убийства пятилетней девочки в Туркестанской области на юге республики. Об этом сообщила пресс-служба лидера страны.

"Глава государства проинформирован о трагедии, случившейся в Сарыагашском районе Туркестанской области, где была убита 5-летняя девочка. Правоохранительными органами проводится расследование дела. Установлен подозреваемый", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, подозреваемый был ранее осужден за убийство на 10 лет лишения свободы. В текущем году его приговорили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью к ограничению свободы на три года.

"Президент поручил Генеральной прокуратуре и МВД тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшей трагедии. Глава государства считает важным рассмотреть законность вынесенного в текущем году приговора и усилить уголовную ответственность за особо опасные преступления против личности", - рассказали в пресс-службе.