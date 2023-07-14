В Дели из-за выхода реки из берегов эвакуировали около 24 тыс. человек

13 июля уровень воды в Ямуне достиг рекордной отметки в 208,66 м

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июля. /ТАСС/. Власти Национального столичного региона Дели эвакуировали почти 24 тыс. человек после того, как уровень воды в реке Ямуне достиг самой высокой в истории наблюдений отметки. Об этом в пятницу сообщило агентство ANI.

На севере Индии 8-10 июля прошли ливни, которые вызвали наводнения и оползни в нескольких штатах. 10 июля уровень воды в Ямуне достиг 205,33 м, а 12 июля - 207,55 м, превысив рекорд 1978 года (207,49 м).

Эвакуация жителей подтопленных районов началась 10 июля, к пятнице их количество приблизилось к 24 тыс. В зоне бедствия продолжаются спасательно-восстановительные работы.

Уровень воды в Ямуне 13 июля достиг 208,66 м. В 09:00 (06:30 мск) 14 июля он находился на отметке 208,4 м, Управление водными ресурсами Индии прогнозирует постепенное снижение показателя.