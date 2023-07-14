В Нижневартовске сотрудников администрации эвакуировали из-за задымления в здании

Пострадавших нет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 июля. /ТАСС/. Работники администрации Нижневартовска, второго по численности населения города Ханты-Мансийского автономного округа, эвакуировались из здания из-за задымления. Пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону в пятницу.

"Сегодня утром поступило сообщение о срабатывании автоматической системы пожарной сигнализации в администрации Нижневартовска из-за задымления. Здание самостоятельно покинули около 60 человек, пострадавших нет", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что открытого возгорания по прибытии спасателей не обнаружено. В свою очередь в пресс-службе администрации города сообщили, что предварительная причина - короткое замыкание в здании.