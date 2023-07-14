В Крыму представители бизнеса примут участие в процессе по иску о водной блокаде

По словам спикера крымского парламента Владимира Константинова, вопрос привлечения к участию в процессе третьих лиц, планируется рассмотреть в ходе первого заседания по иску, назначенного на 31 июля

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Коммерческие организации привлекут к участию в судебном процессе по водной блокаде Крыма в качестве третьих лиц. Юристы готовят типовые исковые заявления для представителей бизнеса. Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер крымского парламента Владимир Константинов.

"Наши юристы сейчас готовят типовое исковое заявление для юридических лиц, которые в результате водной блокады понесли убытки. Это, в том числе, такие предприятия как Крымский содовый завод, завод "Титан" и другие. Также готовятся проекты типовых исковых заявлений для физических лиц - индивидуальных предпринимателей, которые пострадали вследствие водной блокады. До конца июля мы планируем завершить всю организационную работу", - написал Константинов.

Он добавил, что для тех, кто изъявит желание подать иск, планируется проводить консультации, уточнять порядок подачи заявлений в суд.

По его словам, вопрос привлечения к участию в процессе третьих лиц, планируется рассмотреть в ходе первого заседания по иску, назначенного на 31 июля. "Затем, предварительно - в сентябре, дело планируется рассмотреть по существу", - добавил Константинов.

Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о водной блокаде 3 июля. Ответчиками по иску выступают Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, государственное агентство водных ресурсов Украины, а также управление Северо-Крымского канала, истцом - Совет министров Республики Крым. Сумма требований по иску составляет более 152,2 млрд рублей.