В Югре площадь природных пожаров за сутки сократилась на 838 га

Спасатели ликвидируют семь природных пожаров на площади 7,3 тыс. га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 июля. /ТАСС/. Спасатели тушат семь природных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе на 7,3 тыс. га. За сутки их площадь снизилась на 838 га, сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов региона в пятницу.

"На утро 14 июля в Югре действуют два ландшафтных пожара на площади 68 га и пять лесных на 7 327 га. В тушении задействованы 300 работников Авиалесоохарны Югры, лесопожарных формирований региона", - сказано в сообщении.

В четверг в Югре действовало 3 ландшафтных пожара на площади 678 га и 10 лесных пожаров на общей площади 7 555,4 га. Власти региона ввели 28 апреля особый противопожарный режим, а с 25 мая запретили посещать леса. На всей территории Югры введен режим ЧС из-за лесных пожаров.

За прошедшие сутки в регионе потушили семь лесных пожаров на площади около 290,1 га. Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 146 ландшафтных пожаров на 24 173,43 га, 376 лесных пожаров на площади 37 239,17 га, 6 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий на площади 525 га.