В трех районах и двух городах Башкирии ввели режим ЧС из-за невывоза мусора

Это связано с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки

УФА, 14 июля. /ТАСС/. Режим ЧС введен на территории городов Агидель и Нефтекамск, а также Краснокамского, Татышлинского и Янаульского районов Башкирии из-за прекращения вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) регоператором "Дюртюлимелиоводстрой".

Это связано с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки, следует из распоряжения главы республики, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан лишило ООО "Дюртюлимелиоводстрой" с 17 июля 2023 года статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в зоне деятельности №2.

"В связи с прекращением сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов региональным оператором по обращению с ТКО "Дюртюлимелиоводстрой" - ввести режим чрезвычайной ситуации функционирования органов управления и сил Башкирской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципальных районов Краснокамский, Татышлинский, Янаульский районы и городов Агидель и Нефтекамск", - сказано в распоряжении.

В документе сказано, что администрациям этих муниципалитетов рекомендовано принять меры по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки, организовав работу по сбору и вывозу ТКО до отмены режима ЧС. До 31 июля они должны обосновать затраты на эти цели, предоставив документы в Минэкологии республики.