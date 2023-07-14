14 июля, 10:26

Суд обратил в доход государства 5,4 млн рублей экс-депутата Слободской гордумы

Полномочия депутата досрочно прекратили

КИРОВ, 14 июля. /ТАСС/. Суд обратил в доход государства 5,4 млн рублей, принадлежащие экс-депутату Слободской гордумы, у которого ранее изъяли купленные на неподтвержденный доход квартиры. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе областной прокуратуры.

"В Кировской области по требованию прокуратуры суд обратил в доход государства денежные средства экс-депутата Слободской городской думы в сумме более 5,4 млн рублей, законность получения которых не подтверждена", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 2021 году на расчетные счета депутата и его супруги поступили 5,4 млн рублей, при этом законность получения этих средств не была подтверждена в установленном законом порядке. Прокуратура выявила, что в 2017-2021 годах ответчик и его супруга доходов не имели, что подтверждается данными налоговых органов.

Отмечается, что полномочия депутата были досрочно прекращены.

Ранее суд по ходатайству прокурора запретил проводить регистрационные действия с автомобилем ответчика и арестовал банковские счета. Также в декабре прошлого года суд изъял у экс-депутата две купленные на неподтвержденный доход квартиры стоимостью 1,2 и 1,5 млн рублей соответственно. 

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РоссияКировская область
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